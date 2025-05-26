Псковские таможенники передали Минобороны около 300 пылесосов

Псковские таможенники за три месяца 2025 года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары стоимостью свыше 5,2 миллиона рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей
пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фотографии: пресс-служба Псковской таможни
Все товары перемещались через границу с нарушением таможенного законодательства.
Таможенники передали Министерству обороны Российской Федерации 216 приборов ночного видения, четыре ноутбука с блоками питания, пять квадрокоптеров, роутер модели Starlink router UTR-211, тепловизионный прицел российского производства, а также 273 пылесоса, 12 стиральных и 8 сушильных машин, различные автозапчасти, 480 литров жидкого мыла в канистрах и 1,5 тысячи литров геля для душа.
«Перемещавшие товары через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица – граждане Латвии, Молдовы, юридические компании, зарегистрированные в Румынии, Сербии, Узбекистане и Молдове, признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены наказания в виде конфискации товаров, являющихся предметами административного правонарушения. Суд признал товары собственностью государства», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.