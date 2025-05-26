Общество

Нужно рассказывать о тех, кто совершал трудовые подвиги — Александр Козловский

Музеи трудовой доблести необходимо открыть в Пскове и Великих Луках, чтобы рассказывать подрастающему поколению о местных предприятиях и привлекать потенциальных работников. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что, конечно, музеи трудовой доблести должны появиться и в Пскове, и в Великих Луках, потому что наши города достойны. Здесь очень много предприятий, которые уже десятки лет работают. Кто-то отпраздновал свой столетний юбилей. И, конечно, рассказывать об этих предприятиях, о коллективах, которые работают сегодня и которые работали в прошлом, это правильно, это наша история. Мы должны ее знать и привлекать внимание молодежи к нашим предприятиям, потому что это современные предприятия, там каждый может найти свое рабочее место с достойной заработной платой», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что молодежи не обязательно ехать куда-то в другой большой город, чтобы устроить свою жизнь.

«Мы должны рассказывать о тех, кто трудился, совершал трудовые подвиги в послевоенное время, когда предприятия возникали», — добавил Александр Козловский.