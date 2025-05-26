Нужно рассказывать о тех, кто совершал трудовые подвиги — Александр Козловский

Музеи трудовой доблести необходимо открыть в Пскове и Великих Луках, чтобы рассказывать подрастающему поколению о местных предприятиях и привлекать потенциальных работников. Такое мнение депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что молодежи не обязательно ехать куда-то в другой большой город, чтобы устроить свою жизнь.
«Мы должны рассказывать о тех, кто трудился, совершал трудовые подвиги в послевоенное время, когда предприятия возникали», — добавил Александр Козловский.