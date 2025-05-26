Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» c Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко поговорит с ним о предварительном партийном голосовании, текущих задачах «Единой России» и ее регионального отделения, а также об итогах празднования 80-летия Победы и свежих решениях Госдумы.