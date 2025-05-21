Общество

Путин поддержал идею включить конкурс уличной культуры в молодежный нацпроект

Президент РФ Владимир Путин согласен, что стоит включить международный конкурс - премию уличной культуры и спорта «Кардо» в федеральный проект «Россия - страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».

Речь об этом зашла на заседании набсовета АНО «Россия - страна возможностей». Инициативу предложил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Хорошая идея. Спасибо, что обратили на это внимание. Сделаем обязательно», - отреагировал Путин.

Конкурс призван поддержать талантливых представителей уличной культуры и спорта, в том числе танцоров и атлетов. Среди направлений: хип-хоп, граффити, скейтбординг, рэп, паркур и многое другое, пишет ТАСС.