Общество

Железную дорогу Псков — Гдов — Сланцы на порт Усть-Луга хотят восстановить по формуле ГЧП

Проект восстановления железной дороги Псков — Гдов — Сланцы на порт Усть-Луга может быть осуществлён на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП). Об этом 27 мая в рамках тематической конференции «перспективы развития портово-транспортной инфраструктуры Балтики на период до 2030 года» сообщила первый зампредседателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Леобласти Юлия Михальская.

Проект восстановления железнодорожной ветки Псков — Гдов — Сланцы должен обеспечить доступ к мощностям российского порта Усть-Луга грузов из Белоруссиии.

К числе перспективных проектов по увеличению пропускной способности к порту в Лужской губе Юлия Михальская упомянула и строительство юго-западного железнодорожного обхода (ЮЗЖО) Санкт-Петербурга.

«По информации от грузоотправителей поток грузов в порты Ленобласти будет только расти. На сегодняшний момент с уверенностью можно сказать об этом в части удобрений. Потому что по итогам 2024 года объем перевалки удобрений в порту Усть-Луга увеличился на 28%», - сообщила Михальская.

Напомним, что о проекте железной дороги Псков — Гдов — Сланцы 28 марта президенту России Владимиру Путину рассказывал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. После этой встречи стало известно, что Дрозденко пойдёт на четвёртый губернаторский срок, пишет 47news.ru.