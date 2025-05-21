Общество

Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет», расположенного рядом с Лазаревской церковью на территории Псково-Печерского монастыря, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Работы проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационно-строительной мастерской Псковской Епархии.

Больница монастырская-лазарет (1729-1800 годы) входит в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Впервые каменные кельи, где, возможно размещалась монастырская больница, упоминаются в XVI веке. В конце XVIII века к кельям была пристроена Лазаревская церковь, а сами они отремонтированы с последующим размещением больницы. Позже эти помещения использовались как дом наместника, братский корпус, дом для паломников. Лазарет вновь вернулся в кельи в 1980 году.

Благотворительная деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» включает в себя работу по выявлению памятников истории и культуры и защите их прав в дальнейшем. Специалисты приводят в соответствии с юридическими нормами паспорта архитектурных сооружений, земельных участков, на которых они находятся, оформляют имущественные и иные отношения пользователей.

Выявление памятников происходит в связи и параллельно с основной деятельностью АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».

«При оформлении статуса памятника федерального значения «Лазарет» в Псково-Печерском монастыре, процедура продлилась практически год, в связи с необходимостью уточнять и вносить изменения в приказы об утверждении границ территории ансамбля. В Псково-Печерском монастыре статус памятников получили еще 4 объекта: братский корпус, гостиница (дом архиерея), трапезная, дом настоятеля. В порядок приводится не только внешний облик памятников, но и документация», - отметили реставраторы.