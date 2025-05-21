Проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет» согласовал профильный комитет

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области согласовал проектную документацию по реставрации объекта культурного наследия «Лазарет», расположенного рядом с Лазаревской церковью на территории Псково-Печерского монастыря, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».
Работы проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационно-строительной мастерской Псковской Епархии.
Больница монастырская-лазарет (1729-1800 годы) входит в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Впервые каменные кельи, где, возможно размещалась монастырская больница, упоминаются в XVI веке. В конце XVIII века к кельям была пристроена Лазаревская церковь, а сами они отремонтированы с последующим размещением больницы. Позже эти помещения использовались как дом наместника, братский корпус, дом для паломников. Лазарет вновь вернулся в кельи в 1980 году.
Благотворительная деятельность АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» включает в себя работу по выявлению памятников истории и культуры и защите их прав в дальнейшем. Специалисты приводят в соответствии с юридическими нормами паспорта архитектурных сооружений, земельных участков, на которых они находятся, оформляют имущественные и иные отношения пользователей.
Выявление памятников происходит в связи и параллельно с основной деятельностью АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».
«При оформлении статуса памятника федерального значения «Лазарет» в Псково-Печерском монастыре, процедура продлилась практически год, в связи с необходимостью уточнять и вносить изменения в приказы об утверждении границ территории ансамбля. В Псково-Печерском монастыре статус памятников получили еще 4 объекта: братский корпус, гостиница (дом архиерея), трапезная, дом настоятеля. В порядок приводится не только внешний облик памятников, но и документация», - отметили реставраторы.