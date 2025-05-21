Общество

Свыше 83% аптек в регионе расположены в городской местности — Псковстат

На 31 декабря 2024 года аптечная сеть Псковской области насчитывала 196 аптек и аптечных магазинов, а также 155 аптечных киосков и пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

За год этих объектов инфраструктуры стало больше на 2,6%. При этом 292 объекта аптечной сети, или 83,2%, расположены в городской местности.

Как рассказали в Псковстате со ссылкой на данные Госархив Псковской области, в XIX веке в Псковской губернии было всего 12 аптек.

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Напомним, с 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы.