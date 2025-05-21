Общество

Михаил Ведерников: Охрана границ всегда была важной задачей Псковской области

Главной задачей Псковской области на протяжении веков была охрана границ России, заявил губернатор Михаил Ведерников. На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню пограничника, обращение главы региона 28 мая зачитал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. Россия - государство с самой большой протяженностью границ, Псковская земля с древних времен была стражем ее западных рубежей. Поэтому охрана государственных границ всегда была стратегически важной задачей для нашего региона. В годы Великой Отечественной войны пограничники первыми встретили врага и бесстрашно приняли бой, мужественно сражались на фронтах и в партизанских отрядах. Сегодня вы продолжаете доблестные традиции своих предшественников, обеспечивая выполнение государственных задач на рубежах нашей Родины: пресечение нарушений границы, провокаций и попыток проведения диверсий, противодействие незаконной миграции», - отметил в своем обращении губернатор.

Он добавил, что пограничники каждый день проявляют исключительную бдительность и уровень подготовки.

«Выражаю признательность ветеранам, настоящим патриотам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Ваши профессиональные традиции сегодня с честью продолжает молодое поколение воинов-пограничников. Слова глубокой благодарности вашим семьям, которые делят все тяготы службы и помогают вам преодолевать житейские трудности. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия», - заключил Михаил Ведерников.