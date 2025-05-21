Общество

Александр Котов: Многие поколения псковичей защищали государственную границу

Многие поколения псковичей занимались защитой государственной границы, заявил в своем поздравлении председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая 28 мая на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню пограничника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые сотрудники пограничной службы, уважаемые ветераны, от лица Псковского областного Собрания депутатов поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с Днём пограничника. Охрана и защита государственной границы является неотъемлемой частью обеспечения суверенитета нашей страны. И это подчеркивает важность тех задач, которые вы выполняете, неся службу на рубежах нашей Родины. Наша Псковская земля испокон веков была прирубежной, и многие поколения псковичей, людей, которые проживали на этой земле, занимались обеспечением охраны государственной границы», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение пограничников - продолжатели славных традиций. Они профессионально и добросовестно несут службу.

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за профессиональное и добросовестное отношение к службе, за проявление мужества и героизма, за верность профессиональному долгу. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю доброго здоровья вам и вашим семьям и успешного выполнения стоящих перед вами задач. С праздником!» - заключил Александр Котов.

За высокие заслуги в охране государственной границы в Псковской области благодарность Псковского областного Собрания депутатов спикер регионального парламента вручил Игорю Давыдову; Сергею Трусову; Анне Ковальчук; Павлу Васильеву; Максиму Лебу; Екатерине Клевцовой; Александре Иманаевой.