Общество

Николай Козловский: Самоотверженность пограничников всегда будет основой обеспечения безопасности Отечества

Воинов-пограничников и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника поздравил глава города Великие Луки Николай Козловский. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фотография: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Достойно продолжая традиции ветеранов пограничной службы, сегодня военнослужащие Пограничной службы ФСБ России с честью исполняют свой служебный долг, проявляя высочайший профессионализм, ответственность и мужество, действуя решительно, слаженно и эффективно в сложных условиях» - сказал Николай Козловский.

Глава города Великих Лук отметил, что обеспечение надёжной охраны государственных границ – это гарантия безопасности страны и её граждан. Решение этой стратегически важной задачи возложено на воинов-пограничников, которые доблестно защищают рубежи Отечества, пресекают попытки прорыва границ, стоят прочным заслоном на пути диверсантов, террористов и международной преступности.

«Уверен, что патриотизм и самоотверженность воинов-пограничников всегда будут основой обеспечения безопасности Отечества, защиты экономических интересов государства, планомерной борьбы с нелегальной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. От всей души благодарю воинов-пограничников и ветеранов службы за воинскую доблесть, верность присяге и долгу, желаем дальнейших успехов в служении Отечеству и выполнении поставленных задач, крепкого здоровья, благополучия и счастья!» - добавил Николай Козловский.

Напомним, что 28 мая отмечается День пограничника