Общество

В Псковской области пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов

В рамках информационной акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФССП по Псковской области

Проведет «горячую линию» заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева.

Все жители Псковской области смогут задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, затрагивающими интересы детей.

Обратиться можно 29 мая с 12:00 по 13:30 по телефону: 699-003.