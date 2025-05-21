Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
в «Покровском»
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
«Райский уголочек» в Великих Луках
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
День В деревне
Агростартапы Псковской области
160 Лет На страже здоровья
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Так вот ты какой Благородный олень!
 
 
 
ещё Общество 21.05.2025 15:080 Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая 28.05.2025 18:320 Полицейские поздравили юных псковичей в преддверии Дня защиты детей 28.05.2025 18:270 «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения. ВИДЕО 28.05.2025 18:210 В Псковской области пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов 28.05.2025 18:180 «Территория добра» помогает семьям Опочецкого района 28.05.2025 18:150 Более 18 тонн лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 21.05.2025 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 21.05.2025 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов

28.05.2025 18:21|ПсковКомментариев: 0

В рамках информационной акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФССП по Псковской области

Проведет «горячую линию» заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава Псковской области майор внутренней службы Елена Елисеева.

Все жители Псковской области смогут задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, затрагивающими интересы детей.

Обратиться можно 29 мая с 12:00 по 13:30 по телефону: 699-003. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 132 человека
28.05.2025, 18:330 «Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ. ВИДЕО 28.05.2025, 18:320 Полицейские поздравили юных псковичей в преддверии Дня защиты детей 28.05.2025, 18:270 «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения. ВИДЕО 28.05.2025, 18:250 Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо
28.05.2025, 18:210 В Псковской области пройдет «горячая линия» по теме взыскания алиментов 28.05.2025, 18:211 Спектакль под открытым небом «Всё утопить!» покажут в псковском Дендропарке  28.05.2025, 18:180 «Территория добра» помогает семьям Опочецкого района 28.05.2025, 18:150 Более 18 тонн лосося не пропустили через границу РФ в Псковской области
28.05.2025, 18:120 Псковичам назвали главный способ привить ребенку экопривычки 28.05.2025, 18:080 Жителя Пскова будут судить за совершение шести краж из магазинов 28.05.2025, 18:050 Владимир Никитин: Большая работа проводится по возвращению нашего общества к «русской мысли» 28.05.2025, 18:030 Лейтенант полиции из Дедовичей победила в областном конкурсе профмастерства
28.05.2025, 17:560 Делегация консульства Киргизской Республики в Петербурге посетила завод «Титан-Полимер» 28.05.2025, 17:540 В Калуге убили мужчину бейсбольной битой 28.05.2025, 17:530 Псковичи выбирают машины с пробегом до 5 лет – аналитики 28.05.2025, 17:500 По факту жестокого обращения с животными в многоэтажке на Запсковье возбудили дело
28.05.2025, 17:480 Строительство моста в Усвятах не требует раскопок – комитет по охране ОКН 28.05.2025, 17:430 Псковичей приглашают на конкурс «Это у нас семейное» 28.05.2025, 17:400 Единые квитанции за капремонт и электроэнергию будут получать жители Псковской области  28.05.2025, 17:200 Не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи призвали псковичей 
28.05.2025, 17:140 Глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покидает свой пост  28.05.2025, 17:040 Артур Гайдук требует остановить уничтожение памятника при строительстве моста в Усвятах 28.05.2025, 17:000 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной 28.05.2025, 16:560 Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании
28.05.2025, 16:430 Владимир Никитин покинул пост руководителя движения «Русский лад» по собственной воле 28.05.2025, 16:400 В центре Пскова может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов 28.05.2025, 16:370 Стартовал прием заявок на псковский эногастрономический фестиваль «Виноград-2025» 28.05.2025, 16:360 Сбер зафиксировал рост объема потребительского кредитования в апреле на 31% в Псковской области
28.05.2025, 16:330 В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева 28.05.2025, 16:290 До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая 28.05.2025, 16:210 «День здоровья» для людей серебряного возраста устроили в псковской деревне Неёлово 28.05.2025, 16:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 мая
28.05.2025, 16:150 «Патриоты Псковского края» не занимаются борьбой с обкомом КПРФ — Владимир Никитин 28.05.2025, 16:130 Обучение по созданию личного бренда политика и работе с нейросетями прошли члены Молодёжного парламента 28.05.2025, 16:100 Николай Козловский: Самоотверженность пограничников всегда будет основой обеспечения безопасности Отечества 28.05.2025, 16:030 ЦБ заявил о низкой доступности жилья для покупки в ипотеку
28.05.2025, 15:590 В рамках акции «Судебные приставы – детям» в Псковской области провели рейд с ГАИ 28.05.2025, 15:510 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Граждане, пенсий не будет! 28.05.2025, 15:510 Псковская и Витебская области обменялись опытом борьбы с кибермошенниками 28.05.2025, 15:370 Женщина в тулупе из овчины пропала в порховской деревне Паникша
28.05.2025, 15:330 Подвесная скамейка обрушилась в Детском парке в Пскове 28.05.2025, 15:320 Спрос на банковские вклады в Псковской области вырос на 35% – Сбер 28.05.2025, 15:270 «Соловьиный праздник» состоится в Пскове 28.05.2025, 15:200 КПРФ должна изменить свои подходы — Владимир Никитин
28.05.2025, 15:160 Житель Псковской области погиб в ДТП с автобусом, «Газелью» и Skoda под Кингисеппом 28.05.2025, 15:070 Псковский «Хакатон» вошёл в федеральный топ лучших градостроительных практик 28.05.2025, 15:020 Геймер из Себежского района стал жертвой мошенников 28.05.2025, 14:530 Материал по резонансному ДТП с BMW и Renault на Рижском проспекте в Пскове передадут следователям
28.05.2025, 14:431 На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов — Владимир Никитин 28.05.2025, 14:300 Сергей Вострецов вручил награды в День пограничника и поддержал юных патриотов 28.05.2025, 14:200 Шедевры Баха прозвучат на органном концерте в Пскове 28.05.2025, 14:100 Заведующая сектором маркетинга рассказала о трансформации роли библиотеки «Радуга»
28.05.2025, 14:080 Как безопасно оплачивать покупки картой и через телефон, рассказали псковичам  28.05.2025, 14:000 Порядка 360 млн рублей выдал Сбер на жильё в апреле в Псковской области 28.05.2025, 13:500 В регионы РФ начали передавать данные для обучения ИИ определять состояние лесов 28.05.2025, 13:400 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию
28.05.2025, 13:350 Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет 28.05.2025, 13:300 Вера Емельянова: Мы можем смело гордиться результатами наших детей 28.05.2025, 13:250 «Я не следую за быстрой модой»: псковичам назвали полезные экопривычки 28.05.2025, 13:220 В Пскове стартовало совещание по подведению итогов реализации проекта «Навигаторы детства» 
28.05.2025, 13:181 Борис Елкин: У пограничников непростая служба, но вы с честью ее несете 28.05.2025, 13:130 День нейросетевого предпринимателя 28.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Владимиром Никитиным 28.05.2025, 12:590 Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая
28.05.2025, 12:500 Все мечтают о желтом «Феррари», а я - о желтом тракторе! - начинающие фермеры рассказали о своих агростартапах 28.05.2025, 12:430 Александр Котов: Многие поколения псковичей защищали государственную границу 28.05.2025, 12:350 Экспонаты для праздничной выставки «Вослед Пушкину» прибыли в «Михайловское» 28.05.2025, 12:300 Свыше 83% аптек в регионе расположены в городской местности — Псковстат
28.05.2025, 12:180 За срыв сроков капремонта лифта в псковской больнице подрядчика признали недобросовестным  28.05.2025, 12:120 Михаил Ведерников: Охрана границ всегда была важной задачей Псковской области 28.05.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения 28.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 мая
28.05.2025, 11:590 Комитет ГД одобрил проект о регулировании счета цифрового рубля в бюджете 28.05.2025, 11:550 Актрисы Московского театра покажут поэтическую программу в Пушкинских Горах 28.05.2025, 11:480 Сотрудников пограничной службы чествовали в Пскове 28.05.2025, 11:390 Реальный сектор заинтересован во внедрении решений на базе ИИ — Т1
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru