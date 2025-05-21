Общество

В рамках акции «Судебные приставы – детям» в Псковской области провели рейд с ГАИ

В рамках акции «Судебные приставы – детям» проведен совместный рейд с Госавтоинспекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Основной целью мероприятия было выявление должников по алиментным обязательствам, однако в ходе проверок нарушителей по этой категории исполнительных производств не обнаружено.

Тем не менее в ходе рейда были выявлены должники по другим исполнительным производствам, а именно: налоговая задолженность, штрафы ГИБДД. В отношении должников были составлены акты описи и ареста имущества, а также вручены требования на прием к судебному-приставу исполнителю.

Судебные приставы Псковской области напоминают, что своевременное исполнение обязательств позволяет избежать мер принудительного взыскания, включая арест имущества и ограничение специальных прав.