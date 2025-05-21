Общество

Сбер зафиксировал рост объема потребительского кредитования в апреле на 31% в Псковской области

В апреле 2025 года жители Северо-Запада оформили в Сбере кредиты на потребительские нужды на сумму 8,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем выдано в марте, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Лидеры по позитивной динамике спроса – Псковская и Калининградская области, где прирост кредитования в денежном выражении составил 31% и 27% соответственно. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объём вырос на 10%.