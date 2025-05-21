Общество

Летний сезон в псковском TДЦ Fjord Plaza начнется с праздников и новых открытий

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Псковском районе открывает летние месяцы обширной программой мероприятий и нововведений для своих посетителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации TДЦ.

Особое внимание уделяется детскому отдыху. 31 мая гостей ждет анимационная программа от Jolly kids, угощение сладкой ватой, мастер-классы, виртуальные и настольные игры, аквагрим и другие развлечения. Такую программу для псковичей подготовили Детская деревня SOS, Центр лечебной педагогики, детский технопарк «Кванториум Псков» и парк виртуальной реальности.

Для любителей литературы состоится мероприятие в виде публичного чтения произведения Виктора Драгунского «Денискины рассказы» в исполнении артистов Псковского театра драмы Александра Овчаренко и Максима Плеханова. Читательская встреча запланирована на 21 июня в холле кинозала.

Фотографии: Fjord Plaza

А 28 июня состоится пенная вечеринка.

Отдельно следует отметить ряд открывшихся заведений. Салон «Симорон» предложит широкий перечень косметических услуг, включая маникюр, окраску волос и ресниц, перманентный макияж. В ближайшее время также откроется новая парикмахерская «Фишка».

Помимо этого, гостей порадует новое заведение общепита — кофейня «Дом макарон». Здесь гостям предложат свежие завтраки, обеды и авторские кондитерские изделия. В скором будущем ожидается запуск заведения русской и греческой кухни — ресторана «Крит».

Торговый центр позаботился и об автолюбителях: открылся современный класс для обучения водителей категории «B».

В центральной части комплекса в первой половине июне откроется зона агропродукции, представленная выставочно-продажной площадкой «Фермерская ярмарка "От Абхазии до Камчатки“». Здесь можно будет найти продукцию различных регионов страны, а также на ярмарке будут проводить дегустации.