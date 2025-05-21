Общество

Игорь Иванов рассказал губернатору о развитии профсоюзного движения в Псковской области

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов рассказал о развитии профсоюзного движения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Глава региона обратил внимание на масштабность профсоюзного движения в Псковской области.

«Областной профсоюз насчитывает сотни профсоюзных организаций. У нас достаточно конструктивная работа выстроена между Правительством и областным профсоюзом в формате социального партнерства. Реализуется много совместных проектов. Расскажите об итогах работы и планах на ближайшую перспективу», — отметил Михаил Ведерников.

Игорь Иванов поблагодарил главу региона за внимание к профсоюзам.

«Мы выполняем все уставные задачи, работаем по всем направлениям, начиная от правового, заканчивая охраной труда и оздоровлением. У нас достаточно большой актив. В состав входит 16 отраслевых организаций профсоюзов бюджетной и внебюджетной сферы», — заметил руководитель Псковского облсовпрофа.

В настоящее время облсовпроф охватывает более 46 тысяч человек.

«Систему социального партнерства мы, без преувеличения, перезапустили в 2020 году. Чтобы эффективно представлять интересы граждан, вошли во все отраслевые, межотраслевые, ведомственные, общественные советы, усовершенствовали деятельность двухсторонних и трехсторонних комиссий. Наладили совместную работу с исполнительной, законодательной властью, органами местного самоуправления», — подчеркнул Игорь Иванов.

Отдельно он поблагодарил губернатора за поддержку инициативы о том, чтобы в состав минимальной зарплаты не включались доплаты, например, за сверхурочную работу и работу в выходной.

Руководитель облсовпрофа особый акцент сделал на развитии системы отдыха и оздоровления. Игорь Иванов рассказал губернатору, что если в 2020 году профсоюзом было выдано около 900 путевок, то в прошлом году предоставлено уже больше 1,8 тысячи. Во многом это стало возможно благодаря модернизации материально-технической базы объектов размещения, которые находятся в собственности облсовпрофа. В качестве наиболее яркого примера Игорь Иванов привел базу отдыха «Алоль», где при грантовой поддержке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» были установлены современные модульные двухэтажные коттеджи. Он также поделился планами и по дальнейшему обновлению инфраструктуры, расширению номерного фонда.

Михаил Ведерников согласился, что работа по открытию и созданию новых мест размещения в Псковской области на протяжении ряда лет остается актуальным и востребованным направлением.

Губернатор обсудил с руководителем облсовпрофа правозащитную деятельность, работу в сфере охраны труда. Игорь Иванов рассказал, что областной совет профсоюзов взял на себя обучение уполномоченных по охране труда, что не только повышает компетентность специалистов, но и снижает нагрузку с работодателей.

Отдельно Михаил Ведерников и Игорь Иванов остановились на теме поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции, помощи их семьям. Профсоюз принимает активное участие в благотворительных акциях, сборах гуманитарной помощи, передает спецтехнику, необходимые оборудование и вещи воинским подразделениям. Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил руководителя облсовпрофа за активную общественную позицию и внимание к столь важной и значимой теме.