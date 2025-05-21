Общество

Творческий коллектив осужденных ИК-6 отмечен Почетной грамотой участника кинофестиваля «Надежда» в Пскове

По итогам 2024 года творческий коллектив осужденных ИК-6 УФСИН России по Псковской области (посёлок городского типа Сосновый Бор) в лице Даниила Ревельского и Евгения Бородина награжден Почетной грамотой за участие в XI Всероссийском кинофестивале экранного творчества осужденных «Надежда», который традиционно прошел в Челябинске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главной целью мероприятия является формирование правового самосознания и навыков социального поведения средствами киноискусства, а также профилактика асоциального поведения у лиц, отбывающих наказание, и формирование толерантного отношения в обществе к осужденным. Жюри предстояло оценить более 120 кинолент из разных регионов России.

В рамках конкурса творческим тандемом из Псковской области был снят ролик, посвященный защите прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Комиссией был отмечен оригинальный подход к раскрытию темы и художественное мастерство авторов, один из которых продолжает творить, находясь в стенах колонии, а второй успешно реализует свой творческий потенциал, но уже на свободе.