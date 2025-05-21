Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Что важнее для современных россиян — величие державы или собственное материальное благополучие? Почему в нашей стране одно противоречит другому? Почему для величия страны граждане России вынуждены постоянно «затягивать пояса»? Об этом сегодня поговорят «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Кроме того, как обычно, ведущие представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.