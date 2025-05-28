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Терапевт рассказал о разнице между панической атакой и инсультом

Когда сердце колотится, дыхание сбивается, а тело перестаёт слушаться, первое, что приходит в голову: «Я умираю». Как отличить паническую атаку от инсульта, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов. Специалист подчеркнул: ошибиться — опасно, а терять время — смертельно.

Фото: «Шедеврум»

Но как отличить опасное от пугающего, когда нельзя терять ни секунды, и что должен знать каждый, чтобы спасти жизнь — себе или другому. По словам врача, вызывать скорую помощь нужно (103 или 112 с мобильного телефона), если наблюдаются один или несколько следующих симптомов: внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), внезапные трудности с речью, пониманием речи или спутанность сознания, внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапные проблемы с координацией, потеря равновесия, головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания, пишет RuNews24.ru.

«Это признаки инсульта, и медлить нельзя: чем раньше начнется лечение, тем выше шанс сохранить здоровье и жизнь», - отметил врач.

Инсульт или паническая атака — как отличить

Инсульт:

Начало внезапное, без причины

Речь затруднена, невнятная

Слабость с одной стороны тела

Онемение обычно с одной стороны

Часто наблюдается асимметрия лица

Дыхание может быть нормальным или нарушенным

Сердцебиение может быть нарушенным

Продолжительность - минуты-часы, может остаться навсегда

Сознание и мышление спутанное, дезориентация

Паническая атака:

Начало часто после стресса или страха

Возможна одышка, но речь сохраняется

Слабость появляется редко, чаще ощущение слабости от гипервентиляции

Покалывание в руках, ногах, вокруг рта (с обеих сторон)

Асимметрия лица не характерна

Дыхание частое, поверхностное (гипервентиляция)

Сердцебиение часто учащенное, с перебоями

Обычно это состояние длится 10–30 минут, проходит самостоятельно

Страх смерти, чувство нереальности

«Главное правило: если сомневаетесь — вызывайте скорую! Если есть хоть малейшее подозрение на инсульт — лучше перестраховаться. Инсульт лечится эффективно только в первые 3–4,5 часа, поэтому время — критически важно», - резюмировал врач Марат Фаррахов.