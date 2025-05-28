Терапевт рассказал о разнице между панической атакой и инсультом

Когда сердце колотится, дыхание сбивается, а тело перестаёт слушаться, первое, что приходит в голову: «Я умираю». Как отличить паническую атаку от инсульта, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов. Специалист подчеркнул: ошибиться — опасно, а терять время — смертельно.
Фото: «Шедеврум»
Но как отличить опасное от пугающего, когда нельзя терять ни секунды, и что должен знать каждый, чтобы спасти жизнь — себе или другому. По словам врача, вызывать скорую помощь нужно (103 или 112 с мобильного телефона), если наблюдаются один или несколько следующих симптомов: внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги (особенно с одной стороны), внезапные трудности с речью, пониманием речи или спутанность сознания, внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза, внезапные проблемы с координацией, потеря равновесия, головокружение, резкая сильная головная боль без видимой причины, потеря сознания, пишет RuNews24.ru.
Инсульт:
Паническая атака:
«Главное правило: если сомневаетесь — вызывайте скорую! Если есть хоть малейшее подозрение на инсульт — лучше перестраховаться. Инсульт лечится эффективно только в первые 3–4,5 часа, поэтому время — критически важно», - резюмировал врач Марат Фаррахов.