Общество

«Гайд-парк»: Полтора года в Локнянском округе – Иван Белугин о достижениях и планах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 мая.

Гость студии - глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, который недавно представил местным депутатам свой первый годовой отчет. Не жалеет ли он о том, что решил поехать в Локню и взвалить на плечи нелегкую ношу главы? Какой у него стиль управления? Насколько удалось продвинуться в газификации округа и в улучшении качества сотовой связи? Каковы результаты активистов ТОС в региональном конкурсе? Каковы планы на перспективу?

Ведущая - Любовь Кузнецова.