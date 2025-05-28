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Общество

Только 12% родителей Пскова поддержат любое решение ребенка в выборе профессии — опрос

30.05.2025 10:03|ПсковКомментариев: 0

9% псковичей категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Для 6% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 6% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 5% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером.

Также 4% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

12% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.

Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Жительницы Пскова, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 175 человек
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