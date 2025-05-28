Общество

Николай Козловский: Контрольно-счетная палата работает на высоком уровне

На очередном заседании Великолукской городской Думы 30 мая был представлен отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Великие Луки за 2024 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, с докладом перед депутатами выступила председатель палаты Людмила Юркова.

Фотографии: Великолукская городская Дума

В документе отражены результаты реализации задач, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.02.2011, а также муниципальными правовыми актами города Великие Луки. Кроме того, обозначены приоритетные направления работы на 2025 год.

В течение отчетного года контрольно-счетной палатой проведено 46 мероприятий, из них 7 контрольных и 39 экспертно-аналитических. Мероприятия охватили работу администрации города, её структурных подразделений, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

По результатам контрольных мероприятий составлено 15 актов проверок. Экспертно-аналитическая работа включала подготовку 52 экспертных заключений, среди которых: экспертиза 9 проектов нормативных правовых актов Великолукской городской Думы; 21 заключение по проектам постановлений администрации города об утверждении и корректировке муниципальных программ; 3 заключения по анализу исполнения бюджета; 2 заключения по отчетам об исполнении муниципальных программ; мониторинг реализации национальных проектов за 2023 год; аудит эффективности закупок в одном из учреждений; анализ исполнения плана приватизации муниципального имущества за 2022–2023 годы; аудит закупок в образовательных учреждениях в рамках мероприятий по развитию материально-технической базы.

Особое внимание уделялось вопросам профессионального развития сотрудников контрольно-счетной палаты, совершенствованию кадрового состава и повышению уровня квалификации.

В 2025 году работа палаты будет сосредоточена на выявлении рисков нарушений законодательства, выработке эффективных мер по их предупреждению и устранению. Основной задачей, как и прежде, останется обеспечение законности, результативности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества.

Контрольно-счетная палата продолжит формировать действенные рекомендации для повышения эффективности деятельности контролируемых объектов и органов местного самоуправления.

В поддержку доклада высказались депутаты:

«Работает профессиональная команда. Полный, полноценный отчет», — отметил заместитель главы города Сергей Агарёв.

«Хочется сказать огромное спасибо Людмиле Федоровне и коллективу за ту помощь и консультации, которые вы оказываете», — добавила первый заместитель главы города Светлана Степанова.

«Действительно, контрольно-счетная палата работает на высоком уровне — профессионально и ответственно, и в этом во многом заслуга руководителя Людмилы Федоровны. Благодарю сотрудников и вас. Уровень специалистов нужно повышать, это действительно так. Как было сказано, контрольно-счетная палата проводит большую работу по профилактике, что важно. Из доклада видно, что есть результаты работы. Если считать это всё в рублях, работа поставлена на хорошем уровне», — отметил глава города Николай Козловский.