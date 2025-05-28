Общество

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» отпразднует годовщину в День защиты детей

В День защиты детей и по случаю второй годовщины работы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Пскове состоится детский праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Изображение: «Защитники Отечества» по Псковской области

В программе: выступление артистов, песни, танцы, конкурсы, ростовые куклы, аквагрим и угощение мороженым.

Начало праздника назначено на 1 июня с 12.00 до 13.00 на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом 31А, справки по телефону: 67-28-03.

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