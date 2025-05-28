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Общество

С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников

30.05.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

Свыше 200 школьников удалили с экзаменов по итогам первых двух дней проведения ЕГЭ, 70 из них - за использование телефона, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них - за использование средств связи, к сожалению», - сказал Музаев журналистам.

В пятницу, 30 мая, российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день было зарегистрировано более 647 тысяч человек, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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