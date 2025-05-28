Общество

«Псковские тепловые сети» приняли студентов на производственную практику

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» приняло студентов на производственную практику. В этом году практиканты пришли сразу в несколько структурных подразделений предприятия, а именно в службу главного энергетика, на ремонтно-строительный участок и в ремонтную службу предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото: «Псковские тепловые сети»

Направления обучения у практикантов самые разные: кто-то готовится стать слесарем, кто-то электриком, а кто-то сварщиком.

«Мы всегда рады молодежи, которая к нам приходит. Ведь грызть гранит науки – это очень здорово, но без реальных практических навыков толку не будет. Специалистом в рабочей профессии невозможно стать, сидя за партой. Рабочие профессии подразумевают под собой непрерывную практику и оттачивание профессионального мастерства. Студенты требуют массу времени и сил. Ими же нужно заниматься постоянно, за ними следить и так далее. Друзья, не следует недооценивать нашу современную молодежь. Все те, кого мы берем к себе на практику, являются очень толковыми ребятами. Мы не берем к себе кого попало», — рассказали в ПТС.

Чтобы попасть в «Псковские тепловые сети», ребята проходят довольно жесткий отбор. Из всего потока учащихся выбирают именно тех, кто может быть полезен и интересен предприятию.

«А если ребятам не интересно, то кем они будут после выпускных экзаменов, то им у нас не место. Просто ставить печати в аттестационном листе - это не к нам. Мы заинтересованы в кадрах, а не в бюрократии. Плюс наших практикантов ожидает и приятный бонус. Если ребята активно включаются в работу, выезжают на объекты и помогают коллегам, то они имеют право на заключение трудового договора, по условиям которого они еще и подзаработать могут за время практики и летних каникул. Согласитесь, это очень приятно. Когда за лето ты можешь скопить на новый телефон или ещё на что-то. Здесь все зависит только от ребят и их трудолюбия», — заключили на предприятии.