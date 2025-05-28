Общество

Многодетная псковичка назвала причины заниматься волонтерством

Потребность заботиться о других людях возникает естественным образом, когда собственные дети начинают взрослеть. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Семейные ценности» рассказала многодетная мать Алена Антонова.

Алена Антонова рассказала о своем путь в волонтёрство, отметив, что желание помогать другим людям возникает само собой, когда твои собственные дети становятся старше.

«Когда у нас младшая девочка подросла и стала самостоятельная, я как-то заскучала, потому что мы очень хотели еще детей, но, к сожалению, не получалось. И возникло такое чувство... Захотелось кому-то еще что-то отдавать. И вот у нас появилась 20 января инициативная группа друзей. Она постоянно пополняется. Нас уже 57 человек. Мы начали с детских домов, приезжали к деткам. Это им все очень интересно было. Нас очень радостно встречали. Проводили мастер-классы по боксу», — вспоминает гостья студии.

Алена Антонова подчёркивает, что начало пути добровольца приносит радость, ведь вместе с близкими людьми удаётся сделать жизнь окружающих лучше. Отвечая на вопрос, стоит ли боятся заводить детей, если хочется пожить для себя, она ответила: «Я могу сказать, что страшно только первых двух. Начиная с третьего, не страшно».