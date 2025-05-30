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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом

30.05.2025 18:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз королева красоты Ирина Вересова поделится яркими впечатлениями от своего недавнего путешествия в Санкт-Петербург. А также к ней придет в гости молодой человек, который в свои 20 лет уже достиг впечатляющих высот.

Дамиан Мисун - студент ПсковГУ и активный общественный деятель. Он является членом партии «Единая Россия» и регионального штаба «Молодой Гвардии» а также амбассадором Международной премии «Мы вместе». Дамиан также работает помощником депутата Псковской городской Думы и активно участвует в волонтерской деятельности. В рамках программы он порекомендует студентам и школьникам, чем можно заняться летом, расскажет, какой вклад может внести молодежь в общественную деятельность и даст советы, как успешно совмещать все увлечения и дела с учебой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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