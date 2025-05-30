Общество

Белорусское молоко и сливочное масло не прошли контроль на госгранице в Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области предотвратили незаконный ввоз трех партий готовой молочной продукции (сливочного масла и стерилизованного питьевого молока) общим весом 3,9 тонны, перемещаемых из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольных мероприятий было установлено, что на перевозимые партии молочной продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товаров. Кроме того, в одном из 3 автотранспортных средств, готовая молочная продукция перевозилась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в автотранспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование,

Перемещение молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате груза. Товары возвращены в Республику Беларусь.