Общество

Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове

Финальный флешмоб на детском празднике, приуроченном к 25-летию Псковской Ленты Новостей, состоялся в парке Строителей в Пскове, передает корреспондент ПЛН.

На сцену вышли все участники праздника, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки и на позитивной ноте закончить мероприятие.

Праздник был посвящен Дню защиты детей и Всемирному дню молока, и в его рамках прошло множество интерактивных игр, конкурсов и мастер-классов.

Дети с удовольствием участвовали в различных активностях, получая подарки и призы.

Флешмоб стал ярким завершением насыщенного дня, который запомнится всем участникам надолго.

Праздник состоялся 31 мая в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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