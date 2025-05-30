Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове

Финальный флешмоб на детском празднике, приуроченном к 25-летию Псковской Ленты Новостей, состоялся в парке Строителей в Пскове, передает корреспондент ПЛН.
На сцену вышли все участники праздника, чтобы продемонстрировать свои танцевальные навыки и на позитивной ноте закончить мероприятие.
Праздник был посвящен Дню защиты детей и Всемирному дню молока, и в его рамках прошло множество интерактивных игр, конкурсов и мастер-классов.
Дети с удовольствием участвовали в различных активностях, получая подарки и призы.
Флешмоб стал ярким завершением насыщенного дня, который запомнится всем участникам надолго.
Праздник состоялся 31 мая в парке Строителей.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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