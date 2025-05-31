Общество

В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня

Блокировка просроченных и нелегальных лекарств на кассах будет осуществляться с 1 июня. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), разрешительный режим уже позволил заблокировать более 1 млрд некачественной и контрафактной продукции, что еще раз подтверждает эффективность системы и необходимость введения новых требований, пишет ТАСС.

«Разрешительный режим позволяет перед покупкой проверить данные по целому ряду параметров: от срока годности до корректности цифровой маркировки. В случае успешного прохождения проверки потребитель сможет купить товар на кассе», - рассказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Введение разрешительного режима направлено на ликвидацию незаконной продукции на рынке, повышение прозрачности фармацевтической отрасли и защиту здоровья граждан, добавили в ЦРПТ.