Общество

Алкоголь не будут продавать в Псковской области в День защиты детей

Алкоголь не будут продавать в Псковской области в воскресенье 1 июня, в День защиты детей.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года №29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» (редакция от 30 августа 2023 года), не допускается розничная продажа алкогольной продукции 1 июня, в Международный день защиты детей, напомнили в администрации.

Напомним, что 1 июня отмечается Международный день защиты детей. По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве, пишет calend.ru.