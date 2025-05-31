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Общество

Второй «Фестиваль детства» проходит в Пскове 1 июня

01.06.2025 13:46|ПсковКомментариев: 0

Второй «Фестиваль детства» проходит в Пскове 1 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в блогерском сообществе «Инсайт люди». 

Фестиваль проходит 1 июня с 12.00 до 16.00 по адресу: улица Льва Толстого, 4.

Главный символ фестиваля - арбузный ломтик как знак лета и лакомства. В этом году он также занимает своё место на айдентике фестиваля и в творческих активностях для детей и подростков.

Первый фестиваль прошел в 2024 году. В рамках прошлого события была приготовлено 48 кг арбузной халвы. Общая численность гостей составила свыше 2000 человек.

В этом году в мероприятии примут участие: библиотека имени В. А. Каверина, Международная школа математики и программирования для детей «Алгоритмика», Псковская областная федерация бокса.

 

В программе фестиваля для детей и подростков - детская гаражная распродажа (как форма финансовой грамотности), игры, мастер-классы, лекции и DJ-сет от партнеров мероприятия.

Старт работы площадок фестиваля 12:15-16:00:

  • Dj сет(афро-хаус+ мульт классика) Кирилла Калюка (DJ Кор) 12.15-15.30;
  • Виртуальное путешествие в прошлое «Псков-360» 12.00-14.00;
  • KidsGarage 12.15-15.00;
  • фотозона Инсайт х цветочный НЕмагазин «СделалаСаша» 12.15-15.30;
  • игра для детей «угадай, что внутри» 12.15-15.30;
  • площадка Portal VR 12.15-15.30;
  • создание арт-объекта (арбузного ломтика) с проектом «Мир на столе» - 12.15-15.30.

Лекторий площадки библиотеки имени Каверина:

  • Лекция 1: «Я знаю, что ты будешь читать этим летом» 12.30-13.00;
  • Лекция 2: «Книжный детектив» 13.10-13.40;
  • Литературная дуэль «Арбузные семечки» 13.00-16.00.

Площадка мастер-классов (15 человек по записи +5 человек запись на площадках на месте):

  • мастер-класс от библиотеки имени Каверина - «Гремячая башня» 15.00-16.00;
  • мастер-класс от библиотеки имени Каверина «Северное сияние» 12.00-15.00;
  • виртуальный мастер-класс IT-школы «Алгоритмика» - создание виртуального арбузного ломтика в стиле «роблокс» - с 12.15-15.40;
  • мастер-класс IT-школы «Алгоритмика» - создание картонного арбузного ломтика в стиле «роблокс» 12.15-15.30;
  • мастер-класс по созданию броши техникой «сажение по бели» от института дизайна ПсковГУ 12.15-13.15 и 13.30-14.30;
  • мастер-класс от столярной мастерской для детей «Туки-туки» 14.50-15.20 и 15.30-16.00.

Площадка активных игр:

  • горнолыжная школа «Надежда» 12.30-12.40;
  • бои на спортивном мече от клуба реконструкторов «Орден» 13.00-15.30;
  • активные игры от проекта «Мир на столе» 12.15-15.30.

Напомним, Международный день защиты детей отмечают 1 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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