Общество

В России поддержку Соцфонда получают миллионы семей с детьми

Социальный фонд обеспечивает поддержку социальными мерами для миллионов российских семей, в частности, с начала года было оформлено почти 300 тыс. сертификатов на материнский капитал и более 400 тыс. пособий при рождении ребенка. Об этом сообщается на сайте фонда.

«С начала 2025 года Социальный фонд оформил сертификат для 289 тыс. семей. Сегодня он выдается уже при появлении первого ребенка. В этом случае родители получают право распорядиться суммой в размере 690,2 тыс. рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка Социальный фонд дополнительно увеличивает выданный капитал почти на 222 тыс. рублей. Если семья получает материнский капитал сразу на второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере 912,2 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Маткапитал позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума - это 17,2 тыс. рублей в месяц в среднем по России. Кроме того, Соцфонд назначает два единовременных пособия - по беременности и родам и при рождении ребенка. Так, с января выплаты уже получили 321,8 тыс. будущих мам.

Также 414,6 тыс. родителей с начала года получили пособие при рождении ребенка. Базовая выплата составляет 26,9 тыс. рублей. Такое же пособие полагается, если семья усыновила ребенка, с января пособие выплачено на 10,6 тыс. усыновленных детей. Если семья усыновила ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, фонд увеличивает сумму выплаты до 205,9 тыс. рублей. Такое же повышенное пособие предоставляется в том случае, когда семья принимает сразу нескольких детей, приходящихся друг другу братом или сестрой.

Единое пособие могут получить семьи с невысокими доходами, которые ждут появления ребенка. Для будущих мам размер выплаты в этом году в среднем по России составляет от 9,7 тыс. до 19,3 тыс. рублей. Начиная с января пособие получили 234,6 тыс. беременных женщин.

После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки в таком случае сейчас составляет по России от 8,6 тыс. до 17,2 тыс. рублей. Всего с января Соцфонд уже выплатил единое пособие родителям более 10 млн детей, включая 3,8 млн детей, на которых средства были назначены в этом году.

Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, семье также полагается соответствующее пособие. Оно составляет от 10,1 тыс. до 68,9 тыс. рублей для трудоустроенных родителей и 10,1 тыс. рублей для неработающих мам и пап. Неработающие родители имеют право выбора между этим пособием или единым. С начала года выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет уже получили 1,2 млн семей.

«Дети - это наше будущее, и Социальный фонд России делает все возможное, чтобы это будущее было счастливым. В этом году мы уже поддержали российские семьи более чем с 11 миллионами детей. Каждый день Социальный фонд работает для того, чтобы с первых дней жизни ребенка его родители могли получить всю необходимую поддержку. Пусть в каждом доме звучит детский смех, пусть дети растут здоровыми, талантливыми и уверенными в завтрашнем дне», - приводят в сообщении слова главы фонда Сергея Чиркова.