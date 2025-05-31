Общество

День здорового питания и отмечается 2 июня

День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть всё, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть.

По данным Института питания, в России избыточный вес есть у 60% женщин и половины мужчин старше 30 лет. Избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы. А начинается всё с невнимания к рациону, переедания и несбалансированного состава меню.

Будьте внимательны к себе и своему питанию, пишет calend.ru.

Люди порой едят не потому, что голодны, а потому, что не удовлетворены жизнью, не могут найти лучший способ успокоить себя в стрессовой ситуации. Пища служит обеспечением не физиологической, а эмоциональной потребности: в любви, безопасности, принятии, эмоционального удовлетворения. К тому же режим питания в течение дня не у всех выстроен грамотно — отказ от завтрака, перекус на бегу в обед, обильный поздний ужин. Все это не способствует поддержанию нормального веса и вообще здоровья.

Избавиться же от лишних килограммов хочется быстро и без затраты усилий. На этом наживаются шарлатаны и дельцы. Вера в волшебные таблетки и напитки, в быстрое и легкое избавление от нажитого годами лишнего веса иногда приводит к непоправимому вреду здоровью, а часто просто к потере денег, выброшенных на ветер...

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Пусть в этот день будет больше достоверной и полезной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны; как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не вёл к избыточному весу.