Общество

ЕГЭ по обществознанию и физике сдают выпускники в Псковской области

Единый государственный экзамен по обществознанию и физике сдают выпускники Псковской области сегодня, 2 июня.

Следующие дисциплины будут сдавать:

5 июня - география, биология и иностранные языки (письменная часть);

- география, биология и иностранные языки (письменная часть); 10 июня и 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.

Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): 3 и 4 числа.

Резервные дни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2025 году резервные дни основного периода назначены на следующие даты:

16 июня - резерв: география, литература, обществознание, физика;

- резерв: география, литература, обществознание, физика; 17 июня - резерв: русский язык;

- резерв: русский язык; 18 июня - резерв: иностранные языки (устная часть), история, химия;

- резерв: иностранные языки (устная часть), история, химия; 19 июня - резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

- резерв: биология, иностранные языки (письменная часть), информатика; 20 июня - резерв: математика базового и профильного уровней;

- резерв: математика базового и профильного уровней; 23 июня - резерв: по всем учебным предметам.

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Напомним, что законодательством устанавливается продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.