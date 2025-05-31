Общество

Жители СЗФО верят в силу цифровых помощников для защиты детей — опрос ВТБ

Большинство опрошенных жителей Северо-Западного федерального округа (88%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей, отмечающегося 1 июня.

Около 22% респондентов в макрорегионе доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. 42% участников опроса также высказалось об использовании цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 24% хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.

Из всех опрошенных лишь 13% считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники. Больше всего таких респондентов оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (22%).

Также россияне видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. Используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 79% респондентов в СЗФО. А 21% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.

Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 86% опрошенных в СЗФО. И только 14% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.

*Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 000 жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов.