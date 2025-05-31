Общество

Новые должности появятся в псковском избиркоме после переименования областных комитетов в министерства

Переименование комитетов правительства Псковской области в министерства в соответствии с указом губернатора обсудили на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Переименование исполнительных органов Псковской области привело к необходимости внесения изменений в следующие законы:

«О реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области»;

«О присвоении и сохранении классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Псковской области»;

«Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, должности государственной гражданской службы Псковской области».

В новой редакции, в связи с изменением названий исполнительных органов Псковской области, «комитет» изменяется на наименование «министерство Псковской области», «председатель комитета» станет называться «министр Псковской области», соответствующие изменения ждут должности заместителей.

Изменения могут затронуть корректировку структуры Избирательной комиссии Псковской области в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Также законопроектом предусмотрена корректировка должностного оклада по отдельным должностям государственной гражданской службы Псковской области в Псковском областном Собрании депутатов, Избирательной комиссии Псковской области и исполнительных органах Псковской области в целях совершенствования системы оплаты труда.

Председатель комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков уточнил, что именно подразумевает формулировка «совершенствование оплаты труда» в законопроекте.

«Это актуализация в части новых должностей, которые появляются в избирательной комиссии, они приравниваются к должностям государственной службы, которые у нас были уже. Повышение будет на 7%», — ответил докладчик.