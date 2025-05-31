Общество

90-летие образования подразделений ПДН отметили в Великих Луках

В ОМВД России по городу Великие Луки состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в системе МВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

В отделе отметили, что работа инспекторов ПДН требует от них не только высокого уровня профессионализма, но и особой чуткости. Ведь каждый случай, связанный с детьми, требует особого подхода, знаний в сфере психологии и педагогики, умения поддержать подопечного в трудную для него минуту. Сотрудники знают, насколько важны добрые слова, внимание и поддержка — это то, что может изменить к лучшему судьбу ребенка.

На церемонии начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Федоров поздравил присутствующих с праздником. Он отметил, что именно виновники сегодняшнего торжества формируют безопасное и защищенное детство для подрастающего поколения.

На встрече состоялось вручение ведомственных наград действующим сотрудникам и ветеранам службы