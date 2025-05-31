Общество

Переименование комитетов Псковской области в министерства обсудил законодательный комитет Собрания

Переименование комитетов Псковской области в министерства в соответствии с указом губернатора обсудили на комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В новой редакции, в связи с изменением названий исполнительных органов Псковской области, «комитет» изменяется на наименование «министерство Псковской области», «председатель комитета» станет называться «министр Псковской области», соответствующие изменения ждут также должности заместителей.

Изменения могут затронуть корректировку структуры Избирательной комиссии Псковской области в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«Это сильно поднимает наш статус депутата. Сможем заявлять, что заслушали министров. Но граждане постоянно интересуются, а зачем? Что конкретно поменяется? Зарплатный фонд, что еще? У нас ведь в некоторых комитетах ситуация такая, что будет министр, заместитель министра, а больше нет сотрудников. И, как я понимаю, у вас 30 дней, чтобы изменить документацию и таблички», – спросил председатель профильного комитета Собрания Алексей Севастьянов.

«Если посмотреть по всей России, то у нас уже порядка 70 субъектов были переорганизованы в региональные органы и министерства. По сути, остается буквально 10 субъектов. Часть комитетов будут несколько переформированы. У нас ограничение по численности. Предварительную работу по смене наименования мы уже ведем, но хочу обратить внимание на то, что во время переходного периода наименования "председатель комитета" и "министр" будут равнозначны», – ответил докладчик.