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Игра-путешествие из Псковской области вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» и Движением Первых. На заседании оргкомитета утвердили 62 проекта из 34 регионов России, которые стали лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования. Среди них — образовательная игра-путешествие из Псковской области авторства Анастасии Михайловой. Теперь участникам предстоит создать рабочий прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Российского общества «Знание»

Образовательная игра-путешествие «Выходные с Пушкиным» (номинация «Настольная игра») позволяет участникам совершить увлекательный экскурс по Пушкинским Горам в компании самого поэта, выступающего в роли виртуального экскурсовода. Этот проект знакомит детей и взрослых с жизнью и творчеством Александра Пушкина, превращая изучение литературы и истории в интерактивное приключение. В игру включены тайные задания, мини-экскурсии и соревнования на скорость и точность.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал об итогах работы участников в рамках конкурсного этапа моделирования. Он также анонсировал проведение масштабного Фестиваля детских игр и игрушек, где финалисты из разных регионов представят свои итоговые работы.

«Сегодня мы встречаемся в День защиты детей, а финал планируем на 1 сентября — День знаний. Именно в этот день в Национальном центре „Россия“ пройдет Фестиваль детских игр и игрушек, участников которого ждут тематические лекции, мастер-классы и выступления ведущих экспертов. Центром фестиваля станет выставка прототипов, которые мы утвердили на сегодняшнем заседании. Дети и родители смогут опробовать получившиеся проекты и отдать свой голос за лучшие, по их мнению, игрушки. После того, как мы определим победителей, начнется, пожалуй, самый важный и уникальный этап конкурса — производство и реализация», — отметил Максим Древаль.

Всего на прохождение в следующий этап претендовало 149 проектов. Они оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 62 эксперта: от психологов до технологов и дистрибьюторов. При экспертной оценке были учтены и результаты народного голосования, которое проходило с 17 по 26 мая в социальной сети ВКонтакте. Свой голос за понравившиеся игры и игрушки отдали 46 тыс пользователей из всех регионов России.

Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года.