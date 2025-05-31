Общество

День защиты детей отпраздновали в Новоржевском округе

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, провели в Новоржевском муниципальном округе, сообщили глава округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram-канал

В программе праздника был организован слет отличников, игровой городок, спектакль театрального коллектива «Фокус» и выдача мороженого.

«Чествовали юных новоржевцев, пытливых, активных, устремленных вперёд, любящих свою родную новоржевскую землю, свою страну. Искренне горжусь нашим современным поколением, которых отличает активная жизненная позиция, особые одаренность и талант, о чём свидетельствуют многочисленные победы в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и интеллектуальных олимпиадах различных уровней. Так держать, друзья!» - отметила Любовь Трифонова.