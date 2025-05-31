Общество

Псковские депутаты поддержали законопроект, нацеленный на борьбу с борщевиком

Обращение законодательного Собрания Нижегородской области к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину о необходимости скорейшего принятия проекта федерального закона №456510-8 «О внесении изменений в статью 13 Земельного кодекса Российской Федерации» рассмотрели на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 2 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Проектом федерального закона предлагается включить в перечень мероприятий по охране земель мероприятия по их защите от борщевика Сосновского и других инвазивных растений, а также наделить правительство Российской Федерации полномочием по установлению перечня инвазивных растений.

Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 тысяч семян, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму.

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Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, но и для людей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, при попадании на кожу приводят к острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Поэтому повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей.

«Необходимо, что все несли ответственность за произрастание борщевика на территориях. Это не распространяется на территории государственных земель, лесных хозяйств. Поэтому возникают проблемы. Предлагаю механизм поддержать. Мы приблизимся к решению проблемы. У нас не так все плохо в области, 25 миллионов выделено. Обработка идет, результат есть. Борьба непростая. При постоянном скашивании и обработке борщевик пропадает через 3-5 лет», - сказал глава комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Предложение поддержать законопроект принято единогласно.