Общество

Россияне смогут сообщать о нарушениях финорганизаций через новый сервис ЦБ

Банк России запустил сервис оперативного информирования о возможных нарушениях прав потребителей. С его помощью граждане смогут оперативно сообщать о предполагаемом нарушении своих прав финансовыми организациями, сообщается на сайте ЦБ.

Полученная через сервис информация станет сигналом для того, чтобы регулятор провел контрольную закупку. «В отличие от интернет-приемной, через этот сервис человек сможет сообщить о нарушении, даже если оно не касается его лично», - отмечают в Банке России.

Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России.

Так, можно будет сообщить о навязывании дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, о предложении вместо вклада другого продукта, о проблемах при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, пожаловаться на отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов и на другие нарушения.

Если информация из этих сообщений подтвердится, регулятор может применить к финансовой организации надзорные меры. Результаты проверок будут периодически размещаться на сайте регулятора.