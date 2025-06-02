Общество

В Самаре псковский курсант одержал победу в научном мероприятии

В Самаре псковский курсант одержал победу в научном мероприятии, посвященном проблемам частного права в условиях цифровизации общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фотография: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Курсант 3 курса Псковского филиала Университета ФСИН России Валерия Луганцева стала победителем Всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы частного права в цифровую эпоху», который состоялся в Самарском юридическом институте ФСИН России с участием обучающихся образовательных организаций высшего образования и молодых ученых России.

В своем исследовании псковский курсант затронула ключевые проблемы защиты персональных данных в условиях растущего числа кибератак и утечек информации.