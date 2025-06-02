Общество

На 88-м году жизни скончался композитор Евгений Дога

Молдавский композитор Евгений Дога, автор вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», скончался на 89-м году жизни, об этом сообщила во вторник депутат парламента республики Наталья Давидович.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Давидович на своей странице в соцсетях сообщила, что Дога ушел из жизни. «Светлая память», – написала она.

В министерстве культуры Молдавии также подтвердили, что композитор скончался, пишет РИА Новости.

Дога – советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. Его вальс для фильма «Мой ласковый и нежный зверь» признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица.