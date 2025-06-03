Общество

Прокуратура проводит проверку по факту несдачи ОГЭ школьницей в Пскове

Прокуратура города проводит проверку по факту несдачи ОГЭ школьницей в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Пскова.

Ранее в редакцию ПЛН поступило обращение от жительницы города Пскова об инциденте, который произошел 26 мая на ОГЭ по информатике в социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С. В. Самойлова. По ее словам, во время экзамена у учащейся на компьютере перестали сохраняться, а затем и открываться решенные задачи и презентация. Уточняется, что об этом был уведомлен технический сотрудник и присутствующие с наблюдателями.

Попытки решить проблему результатов не дали. Время экзамена вышло, большая часть заданий осталась нерешенной. Присутствующая комиссия отказалась фиксировать инцидент и составлять протокол, в произошедшем обвинили девятиклассницу, добавила заявительница.

В официальном ответе управления образования (документ имеется в распоряжении ПЛН) говорится, что в случае получения неудовлетворительного результата обучающаяся сможет пересдать экзамен в резервный день основного периода ГИА.

Выпускник также имеет право написать апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА в день экзамена, не покидая пункт проведения экзамена.

«Все участники ГИА в обязательном порядке под подпись ознакомлены с правилами проведения ГИА и порядком подачи апелляций. В рамках проведения инструктажа перед началом выполнением работы участники также информируются о праве подачи апелляции в день экзамена», - уточнили в управлении.

Если выпускник не согласен с выставленными баллами, он может обратиться в апелляционную комиссию. Для этого нужно в течении двух рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов по учебному предмету, написать заявление в своей школе.

«По другим интересующим вопросам при возникновении конфликтной ситуации обучающийся и/или родители могут обратиться в управление образования администрации города Пскова или в государственную экзаменационную комиссию Псковской области (ГЭК) по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом №25, кабинет 25», - добавили в управлении.