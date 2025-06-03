Псковские растения появились в Ботаническом саду города-побратима Нойса

В Ботаническом саду Нойса в Германии представили растения из Псковской области, сообщается в Telegram-канале экс-корреспондента Псковской Ленты Новостей Анны Бешотен.
Фото: #fraubeschoten / Telegram
«В Ботаническом саду Нойса (Германия) вчера состоялось открытие расширенной территории парка. Псков - один из семи городов-побратимов Нойса- представлен культурами из нашего региона. Это гражданская инициатива. Ценно», - отметила Анна Бешотен.
Нойс (нем. Neuss) — город на западе Германии, в Северном Рейне-Вестфалии. Столица и крупнейший город района Рейн-Нойс.
Расположен на западном берегу р. Рейн, напротив Дюссельдорфа. Лежит на пересечении исторических и современных торговых путей. Нойс — один из самых древних городов Германии.
Побратимские отношения между городами установили в 1990 году.
1 марта 2022 года Нойс заморозил отношения на неопределенный срок.