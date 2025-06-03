Общество

Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные из-за мошенников вещи

Ломбарды пожаловались на то, что им приходится возвращать ценные вещи в случаях, когда клиенты передали их под давлением мошенников. Об этом сообщили участники рынка — Ассоциация развития ломбардов, Национальное объединение ломбардов (НОЛ) и Региональная ассоциация ломбардов (РАЛ).

Злоумышленники под разными предлогами вынуждают людей сдавать драгоценности, а вырученные средства перечислять преступникам, так ломбарды используются как промежуточный этап в схемах обмана. Однако если человек написал заявление в правоохранительные органы, полиция может прийти в ломбард и по решению суда изъять вещи. В итоге компания остается и без вещей, и без заработка.

«Подобных случаев немного по РФ, в пределах двух-трех десятков, но для нас они критичны, потому что основная часть ломбардов — это микропредприятия, которые несут двойной убыток», — уточнила вице-председатель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова.

Ассоциация развития ломбардов направила обращение в МВД, Генпрокуратуру, а также в Банк России и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой пересмотреть законодательство, чтобы бизнес был лучше защищен. В жалобе отмечается, что ломбард в действительности не знает, было ли реальное мошенничество или нет, а оценщики — обычные люди без специальных психологических навыков, пишут «Известия».

В ЦБ уточнили, что получили обращение и рассмотрят его. В ФПП письмо не получили.