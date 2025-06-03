Общество

Летняя терраса открылась в псковском ресто-баре «Моя история»

Состоялось долгожданное открытие летней террасы ресто-бара «Моя история»: лучшие закаты этого лета — здесь.

Фото здесь и далее: «Моя история»

С наступлением теплых дней ресто-бар «Моя история» открыл свою долгожданную летнюю террасу — идеальное место, чтобы встречать закаты, наслаждаться вкусной кухней и проводить вечера в компании друзей. Расположенный на живописном берегу реки Великой, ресторан давно полюбился псковской публике и гостям города за стильный интерьер, уютную атмосферу и актуальное меню.

«Мы стремились сделать террасу продолжением философии ресто-бара: место, где важна каждая деталь и где хочется остаться подольше. Это пространство для тех, кто ценит момент — будь то утренний кофе, обед с друзьями или вечер под DJ-сет», — поделилась управляющая ресто-бара.

Здесь гостей ждут блюда, навеянные гастрономическими традициями мировых столиц, освежающие лимонады и авторские коктейли, созданные специально для летнего настроения.

И конечно же это лето не останется без классной программы, живой музыки и вечеринок, первая из которых пройдет уже в эти выходные – 7 июня на террасе ресто-бара состоится первый летний утренний open air, стильное пробуждение с вайбом большого города. Пьем кофе/лимонады, танцуем, заряжаемся позитивом на все выходные! Подробнее в соцсетях ресторана.

Ресторан «Моя история» расположен по адресу: улица Кузнецкая, 2. Бронирование столиков по телефону: +7 (8112) 500 009.

Реклама: ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjePeDgy