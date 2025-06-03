Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Михаилом Ивановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о депутатской работе и общественной деятельности. Как гость студии оценивает итоги работы городской администрации в 2024 году, представленные в отчете главы города Бориса Елкина? На что исполнительной власти стоит обратить особое внимание в будущем? Насколько эффективно складывается взаимодействие депутатов с городской администрацией? Будет ли реготделение «Партии пенсионеров» участвовать в довыборах в гордуму по 3-му округу?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.