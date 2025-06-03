Общество

В СОЦПРОФ поддержали проект Минтруда о дополнительной поддержке демобилизованных

Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют законопроект Минтруда о дополнительной поддержке демобилизованных, сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова.

В 2025 году Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд) продолжает совершенствовать систему социальной поддержки, уделяя особое внимание гражданам, завершившим военную службу. Недавно правительство Российской Федерации одобрило два законопроекта, разработанных Минтрудом, которые предусматривают материальную помощь демобилизованным, столкнувшимся с трудностями при возвращении к трудовой деятельности из-за проблем со здоровьем. Эти инициативы получили горячую поддержку объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, которое подчеркивает их значение для обеспечения социальной стабильности и защиты прав ветеранов.

Суть законопроектов

Одобренные правительством законопроекты направлены на поддержку демобилизованных граждан, которые не смогли возобновить трудовой договор в течение трех месяцев после окончания военной службы из-за заболеваний или травм, полученных во время службы. Основная цель — смягчить финансовые трудности и обеспечить условия для социальной и профессиональной реинтеграции.

Ключевые положения включают:

Материальная помощь: финансовая поддержка для тех, чье здоровье не позволяет сразу вернуться к работе.

Медицинская и социальная реабилитация: доступ к медицинским услугам и программам восстановления трудоспособности.

Содействие занятости: участие в программах переобучения в рамках нацпроекта «Кадры», который в 2025–2027 годах охватит более 300 тысяч россиян, с уже поданными 15 тысячами заявок.

Сергей Вострецов отметил, что эти меры дополняют существующие программы поддержки ветеранов, усиливая акцент на адресной помощи и долгосрочной социальной адаптации.

«Законопроекты Минтруда о поддержке демобилизованных — это не просто мера социальной защиты, а признание заслуг тех, кто служил Родине. Мы в СОЦПРОФ убеждены, что ветераны должны получать не только материальную помощь, но и реальные возможности для возвращения к полноценной жизни. Это означает доступ к медицинской реабилитации, программам переобучения и психологической поддержке, адаптированным под их потребности. Наша задача как профсоюзов — следить за тем, чтобы эти меры работали на практике, а не оставались декларациями. Мы готовы сотрудничать с государством и работодателями, чтобы каждый демобилизованный получил поддержку, необходимую для нового старта. СОЦПРОФ будет отстаивать интересы ветеранов, чтобы их вклад в безопасность страны был по достоинству оценен», - отметил Сергей Вострецов.

Значение для общества

Законопроекты имеют ключевое значение для социальной защиты демобилизованных, особенно тех, чье здоровье пострадало в результате службы. Финансовая помощь в переходный период позволяет снизить экономическое давление, а программы реабилитации и переобучения открывают перспективы для профессионального роста. Эти меры гармонично вписываются в другие инициативы Минтруда, такие как индексация страховых пенсий на 7,3% с 1 января 2025 года и социальные контракты, которые с начала года помогли более 65 тысячам граждан.

Вызовы и перспективы

Реализация законопроектов сопряжена с рядом вызовов. Необходимо разработать прозрачные критерии предоставления помощи, чтобы исключить бюрократические барьеры. Программы реабилитации и переобучения должны быть доступны в регионах, включая удаленные территории. Кроме того, требуется координация между государством, работодателями и профсоюзами для обеспечения эффективности мер, уточнил Сергей Вострецов.

СОЦПРОФ предлагает усилить роль общественных организаций в мониторинге выполнения законопроектов. По словам Сергея Вострецова, профсоюзы готовы выступать посредниками, помогая выявлять проблемы и предлагать решения на местах.